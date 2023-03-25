Exatlón All Star: Mati envía contundente mensaje en plena competencia.

Justo a mitad de semana los rojos tuvieron la fortuna de mandar a dos integrantes del equipo azul al Duelo de Eliminación, las cosas han empeorado para los integrantes del equipo rojo en estos días, ya que llevan dos derrotas de forma consecutiva en los Duelos por la Supervivencia.

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En los dos puntos definitivos, David Juárez fue la pieza fundamental para el triunfo de los azules, aunque Mati Álvarez ha estado muy cerca de darle los puntos clave a sus compañeros de equipo, pero no ha sido suficiente y no la tiene nada contenta.

¿Mati Álvarez está un poco molesta por los resultados?

Las derrotas consecutivas y el riesgo de perder a uno de sus integrantes el domingo ha encendido las alarmas en el equipo rojo, por lo que Mati decidió romper el silencio y hablar sobre lo que tiene que hacer para poder revertir los resultados en su contra.

La verdad, es que no sé la respuesta a eso que me preguntas. Confió mucho en el equipo rojo, sabemos dónde estamos parados, lo único que nos queda es ver lo que viene, todavía queda un duelo, todavía no hay nada escrito, todavía podemos meter a un azul. Es un hecho que hay dos personas rojas ya instaladas en ese duelo de eliminación, pero lo que digo, es que todavía falta uno más y tenemos que dar el cien por ciento para asegurar meter a un azul y, después apoyar a los rojos que vayan a ese Duelo de Eliminación

La leyenda roja tiene claro la estrategia a seguir para poder poner a un atleta azul en el Duelo de Eliminación del domingo.

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