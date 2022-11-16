Exatlón: Estephanie insulta a las azules y Lizli le responde furiosa con este VIDEO.

El Exatlón México cada vez se pone más emocionante, ya que la presión comienza a apoderarse de los atletas y las tensiones y roces entre ellos no se han hecho esperar. Hace unas semanas vimos abandonar la competencia más colosal de la historia a Lizli Patiño debido a una aparatosa lesión.

Ahora lejos de los circuitos del Exatlón, la exatleta azul se ha mantenido muy pendiente de lo que ocurre al interior del reality deportivo más demandante de la historia y constantemente comparte sus opiniones con el público, fue así como puso en su lugar a Estephanie.

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¿Qué dijo Estephanie Solís de las atletas azules? En los últimos días las cosas han estado sumamente tensas en las playas del Exatlón y los ánimos se han calentado bastante entre los atletas, lo que ha desatado una gran cantidad de peleas y enfrentamientos que han sobrepasado el plano deportivo.



En una de las charlas, Estephanie Solís no se guardó nada y arremetió en contra de Liliana, por un comentario que ésta dio en uno de los circuitos. “De hecho, Liliana fue la que gritó: 'solo así pueden', cállate perra, solo así puedes tú pin… tramposa”, declaró Estephanie.

Sin duda alguna sus palabras generaron una gran controversia y dieron mucho de qué hablar, pues no fueron bien recibidas por los seguidores del Exatlón, mucho menos por Lizli Patiño, quien de inmediato le respondió a Estephanie Solís.

“Que bueno que me preguntan de eso, de hecho, yo tengo una filosofía sobre ese tema y es que cuando una persona habla mal de otra persona, realmente no está mal de esa persona, está hablando mal de ella misma y de lo que lleva dentro”, sentenció Lizli.