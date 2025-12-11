Exatlón México | Batalla por La Medalla | ¡Explota la pista! Los 12 titanes buscan la medalla y un tiempo imposible en Exatlón México
La batalla por la medalla masculina llevó a los 12 atletas al límite: hoy, el tiempo es el rival a vencer y la vida extra se convierte en la clave para sobrevivir dentro de Exatlón México.
La Batalla por la Medalla Masculina encendió la arena de Exatlón México cuando los 12 hombres saltaron a la pista, conscientes de que no solo competían entre ellos, sino contra el reloj, convertido en el rival a vencer; cada décima de segundo contaba y cada lanzamiento significaba acercarse o alejarse de la posibilidad de asegurar una vida extra, el beneficio más determinante de toda la competencia.