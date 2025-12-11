inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Batalla por La Medalla | ¡Explota la pista! Los 12 titanes buscan la medalla y un tiempo imposible en Exatlón México

La batalla por la medalla masculina llevó a los 12 atletas al límite: hoy, el tiempo es el rival a vencer y la vida extra se convierte en la clave para sobrevivir dentro de Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

La Batalla por la Medalla Masculina encendió la arena de Exatlón México cuando los 12 hombres saltaron a la pista, conscientes de que no solo competían entre ellos, sino contra el reloj, convertido en el rival a vencer; cada décima de segundo contaba y cada lanzamiento significaba acercarse o alejarse de la posibilidad de asegurar una vida extra, el beneficio más determinante de toda la competencia.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos