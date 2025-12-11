Exatlón México | Mejores Momentos | “Golden Boy” rompe su maldición: gana su primera medalla tras 8 años y conmueve a todo Exatlón México

Después de ocho años desde su debut, Ernesto “Golden Boy” por fin conquistó su primera medalla en Exatlón México, un triunfo que desató lágrimas y aplausos entre todos sus compañeros; Ernesto confesó que este logro le devolvió la fe en sí mismo, mientras Doris, conmovida, aseguró que él siempre piensa primero en el bienestar del equipo antes que en el suyo, convirtiendo este instante en uno de los momentos más emotivos y humanos de la temporada.