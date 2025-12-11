inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Programa Completo | La novena temporada estalla: Rojos van por la revancha y Azules confían en arrasar en la Villa 360 y una medalla legendaria ganada

Azules llegan confiados, Rojos con hambre de recuperar la comodidad, y la Villa 360 se convierte en el escenario más tenso de la semana.

Exatlón México

En una de las Batallas por la Villa 360 más cerradas de la temporada, Exatlón México vivió un choque lleno de presión y determinación, y la victoria histórica del primer campeón de la marca con “récord mundial”.

