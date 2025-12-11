Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¡Todo puede pasar! Rojos desesperados, Azules confiados
Azules llegan confiados, Rojos con hambre de recuperar la comodidad, y la Villa 360 se convierte en el escenario más tenso de la semana.
En una Batalla por Lla Villa 360 que se perfila como una de las más cerradas de la temporada, Exatlón México reunió a dos equipos dispuestos a dejar absolutamente todo en la pista: los Azules, motivados y con la confianza de haber mantenido un buen ritmo en las últimas jornadas, buscan conservar la comodidad que les ha permitido recuperarse física y mentalmente, mientras que los Rojos, cansados de las incomodidades y decididos a recuperar un espacio que consideran fundamental para su rendimiento.