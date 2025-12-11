Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | ¡Todo puede pasar! Rojos desesperados, Azules confiados

En una Batalla por Lla Villa 360 que se perfila como una de las más cerradas de la temporada, Exatlón México reunió a dos equipos dispuestos a dejar absolutamente todo en la pista: los Azules, motivados y con la confianza de haber mantenido un buen ritmo en las últimas jornadas, buscan conservar la comodidad que les ha permitido recuperarse física y mentalmente, mientras que los Rojos, cansados de las incomodidades y decididos a recuperar un espacio que consideran fundamental para su rendimiento.