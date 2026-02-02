Exatlón México | Draft Femenil | ¿Quién es Natasha Septién? “Estoy preparada para este reto”
Natasha Septién combina porrismo y crossfit para enfrentar uno de los retos más exigentes en el Draft Femenil de Exatlón México.
Natasha Septién, atleta de porrismo desde los 8 años y practicante de crossfit desde hace tres años, asegura que vivir Exatlón México es mucho más demandante que verlo en televisión y que su mayor reto será controlar la frustración para cumplir su sueño de llegar a la décima temporada.