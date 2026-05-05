Venga La Alegría | Programa 5 de mayo 2026 Parte 2 | Juan Lecanda en el foro y exclusivas de MasterChef 24/7

¿Qué pasa cuándo alguien de la pareja no tiene ganas de intimidad y esto se vuelve un problema? Nuestra sexóloga de confianza nos dice las causas y las posibles soluciones que se pueden encontrar en mutuo acuerdo. Disfruta del Sin Palabras, donde Flor Rubio y Ricardo Casares se dijeron de todo por un robo de punto. Te presentamos a Leslie Gallardo y Antonio Betancourt, host digitales de MasterChef 24/7.