Esto es lo que pasa realmente con las mujeres de Exatlón cuando les llega su periodo en el reality

Cuando se habla de Exatlón México, lo primero que viene a la mente son las pruebas extremas, el esfuerzo físico y la intensidad de la competencia. Pero, detrás de todo eso, existen realidades poco mencionadas que las atletas deben enfrentar, como lo es el ciclo menstrual.

Mati Álvarez, cuatricampeona del reality, abrió la conversación y reveló lo difícil que resultaba vivir esos días en plena competencia.

En una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la “Golden Champion” confesó que menstruar en Exatlón era prácticamente “una pesadilla”, sobre todo porque no podían bañarse con facilidad ni mantener la higiene adecuada.

¿Cómo enfrentan las atletas su periodo en Exatlón México?

Mati explicó que las participantes tenían que lidiar con la menstruación en condiciones muy complicadas, especialmente cuando les tocaba competir en circuitos de lodo. Al no poder bañarse de inmediato, la incomodidad era enorme y aumentaba el riesgo de infecciones.

“Ser mujer y estar en tu periodo era una pesadilla estando en competencia, sobre todo en el circuito de lodo, ya que no podíamos bañarnos y la higiene no era la mejor”, relató Álvarez a sus seguidores.

Incluso, recordó que, en una ocasión, el equipo rojo perdió la Fortaleza —espacio que contaba con mejores servicios— y durante dos semanas completas no pudieron bañarse, lo que la hizo preocuparse seriamente por su salud.

¿Qué dijo Mati Álvarez sobre los riesgos de salud en Exatlón?

Mati Álvarez reveló que llegó a acercarse al médico del programa porque tenía miedo de contraer una infección por la falta de higiene en esos días.

Su testimonio abrió un tema que pocas veces se toca en realities de supervivencia y resistencia: la menstruación y las dificultades extra que enfrentan las mujeres en escenarios tan extremos.

“Yo estaba frustrada porque ya llevábamos dos semanas seguidas perdiendo. Ese día, acudí con el doctor y le dije que estaba preocupada, ya que no me podía bañar y tenía miedo de que me diera una infección”, compartió.

¿Han hablado otras ex participantes de Exatlón México sobre este tema?

Además de Mati, Gloria Murillo, del Equipo Rojo en la primera temporada de Exatlón, también relató en su canal de YouTube que muchas mujeres sufrían alteraciones en su ciclo debido a la mala alimentación dentro del reality de TV Azteca, e incluso algunas dejaban de menstruar por completo durante su estancia en la competencia.