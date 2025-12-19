Estas son las aguas termales de Veracruz que son ideales para relajarse

Estamos a fin de año por lo que una escapadita para descansar no viene para nada mal. Es por esto que si quieres huir de la rutina pero también del frío, pues te vamos a contar sobre las aguas termales en Veracruz que son una gran opción.

Aquí vas a poder descansar el cuerpo y la mente, pero también son un sitio ideal para sanar, relajarse y reconectar. Son miles de visitante que visitan las albercas de aguas termales por su entorno natural y con precios muy accesibles.

¿Cuáles son las aguas termales de Veracruz para descansar?

Este lugar es un destino ideal para viajar en familia, en pareja o con amigos. El mismo se ubica en la vertiente del río Pescados–Antigua, muy cerca tanto de Xalapa como del Puerto de Veracruz.

El complejo está rodeado de vegetación, ríos y paisajes verdes que invitan a bajar el ritmo desde el primer momento. El principal de sus atractivos es las aguas termales que tienen un costo de entradade160pesos, lo que lo convierte en una opción accesible para quienes buscan descanso sin gastar de más.

Las aguas termales naturales, alcanzan en ciertos momentos del año la temperatura de hasta39 grados. Nadar en ellas no solo es un placer, también es una experiencia profundamente relajante.

Quienes visitan este lugar constantemente manifiestan que estas aguas relajan los músculos, alivia tensiones acumuladas y favorecen la circulación, además de inducir una sensación general de bienestar y descanso.

Aquí vas a encontrar muchas actividades.|Hotel Carrizal

Otra experiencia que puedes vivir es la del temazcal, guiado por un temazcalero, que es un ritual ancestral en el que se utilizan hierbas medicinales como romero y albahaca. El vapor favorece la desintoxicación del cuerpo, la relajación muscular y el equilibrio emocional. La experiencia suele cerrar con un baño de agua fría, lo que ayuda a revitalizar el cuerpo y cerrar los poros.

Por último, tenemos que mencionar que estas aguas termales cuentan con albercas y toboganes que son ideales tanto para niños como para grandes.

