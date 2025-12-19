5 diseños de uñas con esferas que son tendencia en Navidad

Falta muy poco para que se lleve a cabo la Navidad, por lo que ningún detalle puede quedar fuera de esta fecha. La decoración, la comida, los regalos y por supuesto tus uñas no pueden estar fuera de este festejo.

“Ella es la culpable de que mi familia se haya desintegrado”

En esta oportunidad te vamos a contar sobre los diseños de uñas de esferas de Navidad , que son la tendencia para esta oportunidad. Cada una de estas opciones pues tienen una magia única.

¿Cuáles son los mejores diseños de uñas con esferas de Navidad?

Uñas roja y Santa Claus

En este caso te traemos un clásico ya que utiliza los colores rojos y blancos. Además también incluye a Santa Claus con decoraciones como son nieve, estrellas y esferas de Navidad. Una gran alternativa para esta fiesta.

Uñas con volumen

Otro de los diseños cuenta con uñas en base nude y en los extremos un fuerte color rojo. Así es que puedes colocar piedras de colores formando una corona de Navidad, unas esferas y un árbol.

Uñas de colores

También puedes optar por usar como base colores rojos, lilas y brillantes. En una de ellas puedes dibujar un árbol de Navidad y en otro la clásica esfera decorativa.

Uñas vaquita

Para aquellas mujeres que les gusta destacarse y salir de lo común, pues tenemos este diseño que es muy divertido y lo tiene todo. Vas a combinar una vaca, francesas y esferas de Navidad. Es un diseño divertido y no todas se animan a usarlo.

Total black

Por último tenemos este diseño muy elegante que tiene como base el color negro. Aquí tienes que llevar a cabo tu imaginación y tu creatividad. Debes emplear dibujos como Santa Claus, árbol de Navidad, esferas y mucho más.

Estas opciones son realmente sorprendentes por lo que tienes para elegir de acuerdo a tus gustos. Estos diseños te harán lucir totalmente distinta y elegante en los eventos que vayas.

