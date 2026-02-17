Exatlón México | Avance | Doris celebra contra Mati, estalla pelea entre Ernesto y Mono y Rosique revela noticias sobre Dana

Exatlón México vivirá un momento explosivo en la semana 21, cuando inicia Hombres a la pista y Doris celebra haberle quitado puntos a Mati. Antonio Rosique advierte que quien pierda deberá olvidarse de la moto, mientras la tensión estalla entre Ernesto y Mono. Además, la preocupación crece tras el mensaje de Rosique sobre la salud de Dana.