Exatlón México | Avance | Doris celebra contra Mati, estalla pelea entre Ernesto y Mono y Rosique revela noticias sobre Dana
La semana 21 de Exatlón México sube de nivel con Hombres a la Pista, pero la tensión se descontrola cuando Doris celebra quitarle puntos a Mati. Rosique habla del estado de salud de Dana.
Exatlón México vivirá un momento explosivo en la semana 21, cuando inicia Hombres a la pista y Doris celebra haberle quitado puntos a Mati. Antonio Rosique advierte que quien pierda deberá olvidarse de la moto, mientras la tensión estalla entre Ernesto y Mono. Además, la preocupación crece tras el mensaje de Rosique sobre la salud de Dana.