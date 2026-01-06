Exatlón México | Avance | Se calienta La novena temporada: Burlas, orgullo herido y un duelo explosivo

José aseguró que el actual Equipo Azul es el mejor de la historia de Exatlón México, provocando la inmediata reacción de Benjamín, quien desde El Equipo Rojo afirmó que más allá de no sumar puntos, lo que realmente dolió fueron las burlas, mientras el avance del próximo 7 de enero anticipa un circuito en el agua que promete una experiencia única y un nuevo capítulo de alta intensidad en la competencia.