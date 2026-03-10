Exatlón México | Batalla por La Medalla | Mujeres compiten por la medalla transferible que puede cambiar el rumbo hacia la final
Las mujeres de Exatlón México se enfrentan por una medalla especial que podría otorgar una vida adicional y cambiar el destino rumbo a la gran final.
La intensidad crece en Exatlón México cuando Antonio Rosique recibe a las atletas que competirán por la medalla transferible de la semana 24. Esta presea no solo acerca a la final, también otorga una vida adicional que la ganadora puede usar o entregar a un compañero, convirtiéndose en una ventaja estratégica clave.