Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Final de infarto en Exatlón México: una competencia histórica manda a un atleta directo a eliminación
Una competencia al filo del segundo cambió el destino de un atleta y elevó la tensión al máximo.
Competencia de alto rendimiento: Exatlón México vivió una de las pruebas más cerradas de la novena temporada con un cierre cardíaco que obligó a un atleta a instalarse en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, un resultado que ambas escuadras reconocieron como el reflejo de una contienda de máximo nivel físico y mental, donde cada segundo marcó la diferencia.