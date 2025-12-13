Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Final de infarto en Exatlón México: una competencia histórica manda a un atleta directo a eliminación

Competencia de alto rendimiento: Exatlón México vivió una de las pruebas más cerradas de la novena temporada con un cierre cardíaco que obligó a un atleta a instalarse en el Duelo de Eliminación del próximo domingo, un resultado que ambas escuadras reconocieron como el reflejo de una contienda de máximo nivel físico y mental, donde cada segundo marcó la diferencia.