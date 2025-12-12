Exatlón México | Mejores Momentos | ¿Se viene eliminación roja? Azules aprietan el paso y encienden la competencia
La tensión crece en Exatlón México luego de que los Azules dieran el primer golpe rumbo a una posible eliminación, mientras el Equipo Rojo enfrenta un momento interno clave.
Los azules dieron lo que muchos consideran el primer paso rumbo a la eliminación de un rojo, fortaleciendo su racha ganadora y dejando claro que no piensan soltar el control del juego, mientras que del otro lado la tensión se apodera del Equipo Rojo, cuyos atletas reconocen problemas de comunicación y falta de cohesión interna,