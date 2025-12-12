Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | “12 hombres al límite en Exatlón México: ¿los Rojos lograrán la misión perfecta contra los Azules?
La batalla más peligrosa está en marcha y cualquier error puede mandar a un atleta directo al Duelo de Eliminación.
Doce hombres en riesgo en Exatlón México vive uno de sus momentos más tensos con 12 hombres en peligro, donde ninguna escuadra quiere cargar con la responsabilidad de mandar a uno de los suyos a eliminación, mientras Mono Osuna asegura que esta es una nueva oportunidad para inclinar la balanza y colocar a otro Azul en la cuerda floja, con la estrategia roja enfocada en enviar a cuatro atletas Azules y así concretar la llamada misión perfecta, una jugada que podría cambiar por completo el rumbo de la competencia.