Exatlón México| Mejores Momentos| Azules festejan la Villa 360 y revientan a los Rojos: “Defendimos lo que más envidian”

Los Azules vivieron una auténtica fiesta al asegurar nuevamente La Villa 360, y Doris, convertida en “maestra de ceremonias”, exaltó el logro con un mensaje directo: “Defendimos lo que los Rojos envidian y lo que más disfrutamos los Azules”. Mientras tanto, el panorama en El Equipo Rojo se volvió tenso al verse obligados a regresar a la Barraca Metálica; ahí, Josué no ocultó su molestia y dejó entrever el verdadero problema que los persigue esta temporada: la evidente falta de unidad que comienza a cobrarles factura dentro y fuera del circuito.