Exatlón México| Mejores Momentos| Azules festejan la Villa 360 y revientan a los Rojos: “Defendimos lo que más envidian”
Los Azules celebraron con fuerza mantener la Villa 360, mientras Doris encendió el momento con una celebración que contrastó con la frustración del Equipo Rojo, donde Josué reconoció una preocupante falta de unidad.
Los Azules vivieron una auténtica fiesta al asegurar nuevamente La Villa 360, y Doris, convertida en “maestra de ceremonias”, exaltó el logro con un mensaje directo: “Defendimos lo que los Rojos envidian y lo que más disfrutamos los Azules”. Mientras tanto, el panorama en El Equipo Rojo se volvió tenso al verse obligados a regresar a la Barraca Metálica; ahí, Josué no ocultó su molestia y dejó entrever el verdadero problema que los persigue esta temporada: la evidente falta de unidad que comienza a cobrarles factura dentro y fuera del circuito.