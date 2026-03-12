Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Rosique sorprende a todos con premio especial y estreno de un juego de mesa único
Una nueva ventaja llega a Exatlón México con un premio inesperado: Fiesta en pijama y el estreno del juego de mesa del reality.
Antonio Rosique recibió a los atletas de Exatlón México con una reflexión sobre el descanso y anunció una divertida ventaja. Los competidores lucharán por ganar una fiesta en pijama que romperá la rutina del reality deportivo. Además, los vencedores tendrán la oportunidad de estrenar el nuevo juego de mesa oficial del programa.