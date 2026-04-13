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Exatlón México | Batalla por La Ventaja | ¡Alerta maxima! Regresa la eliminación y Rosique revela quiénes están en peligro

La semana 29 de la novena temporada de Exatlón México llega con advertencias, riesgo y una ventaja clave.

La semana 29 de Exatlón México arrancó con un mensaje contundente de Rosique, quien destacó que el éxito nace de la perseverancia. Además, anunció el regreso de la eliminación el próximo domingo y advirtió que las mujeres estarán en riesgo. No obstante, también reveló que se pondrá en juego una ventaja que podría cambiar el rumbo de la competencia.

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