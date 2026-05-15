Exatlón México | Gran Final | ¡Alexis “Hirochi” conquista Exatlón México! El nuevo campeón de la Novena Temporada

Alexis Vargas, conocido como “Hirochi”, se convirtió en el gran campeón de la novena temporada de Exatlón México tras protagonizar una gran batalla ante el campeón vigente. En un duelo lleno de intensidad y momentos clave, Alexis sorprendió con su rendimiento y confirmó que su crecimiento en la competencia lo llevó hasta la cima. Con entrega y determinación, escribió su nombre en la historia del reality.

