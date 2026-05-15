Exatlón México | Gran Final | “No tienes que ser perfecto, tienes que ser imparable” en la gran final

Con la frase “No tienes que ser perfecto, tienes que ser imparable en esos momentos que definen la carrera”, Antonio Rosique encendió un nuevo enfrentamiento en la gran final de Exatlón México. En esta etapa, cada segundo y cada punto pueden cambiar la historia, por lo que los atletas salen a dejarlo todo en el circuito, sabiendo que el campeonato está cada vez más cerca.

