Exatlón México | Gran Final |¡Mati Álvarez es la gran campeona! Domina la final y conquista Exatlón México
La atleta Roja cerró una temporada histórica con una victoria contundente.
Mati Álvarez se coronó como la gran campeona de la rama femenil de Exatlón México, demostrando una vez más su fortaleza, experiencia y la garra que la llevó hasta la cima. En una final intensa, Mati supo responder en los momentos clave y selló su triunfo con una actuación contundente, reafirmando por qué es una de las atletas más fuertes en la historia del reality.