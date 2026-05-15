Exatlón México | Gran Final |¡Mati Álvarez es la gran campeona! Domina la final y conquista Exatlón México

Mati Álvarez se coronó como la gran campeona de la rama femenil de Exatlón México, demostrando una vez más su fortaleza, experiencia y la garra que la llevó hasta la cima. En una final intensa, Mati supo responder en los momentos clave y selló su triunfo con una actuación contundente, reafirmando por qué es una de las atletas más fuertes en la historia del reality.

