Exatlón México | Batalla por La Ventaja | “Cuando respiras conscientemente regresas a casa”: El emotivo mensaje de Rosique antes de una batalla crucial

Antonio Rosique recibe a los atletas con un mensaje profundo antes de una competencia clave.

Antonio Rosique recibió a los atletas con un mensaje motivador en Exatlón México, recordando que respirar conscientemente ayuda a regresar a casa. Además, reveló que solo cinco puntos separan a los equipos de una actividad de recuperación clave antes de la eliminación. Evelyn admitió que esta ha sido su temporada más difícil, pero también la más disfrutable.

