Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por La Villa 360| Azules van con todo por la Villa 360 tras dominio reciente de los Rojos

La Villa 360 vuelve a estar en disputa en Exatlón México y los Azules están decididos a arrebatársela a los Rojos.

Antonio Rosique anunció que en Exatlón México los Rojos llegan motivados tras su última victoria, pero los Azules están decididos a cambiar la historia. La escuadra Azul busca ganar el duelo para abandonar La Barraca Metálica y recuperar la comodidad dentro de la competencia.

