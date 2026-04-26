Exatlón México | Programa Completo | Domingo de infarto en Exatlón México: Batallas por la Supervivencia, desempate cardíaco y Duelo de Eliminación que lo cambia TODO
Batallas intensas, desempate de infarto y un Duelo de Eliminación que marcó la noche.
El domingo en Exatlón México estuvo lleno de adrenalina con tres Batallas por la Supervivencia que llevaron a un desempate cardíaco. El Equipo Rojo logró mantenerse a salvo, mientras que los Azules enfrentaron un intenso Duelo de Eliminación con sus guerreras en riesgo. Entre apoyo, presión y momentos decisivos, la competencia dejó claro que cada punto puede cambiarlo todo.