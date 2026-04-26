Exatlón México | Mejores Momentos | Entre alivio y apoyo: así reaccionan tras el duelo más intenso
Rojos celebran su permanencia mientras Azules se unen por sus guerreras.
Después de un intenso enfrentamiento, ambos equipos reflexionan sobre el camino que los ha llevado hasta este punto. Mientras los Rojos disfrutan estar a salvo una semana más, los Azules muestran su unión al brindar todo su apoyo a sus guerreras en riesgo, dejando claro que la competencia también se trata de equipo y fortaleza emocional.