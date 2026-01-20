Mati se sincera en Exatlón México: Revela a quién traería de vuelta y quién es la rival a vencer

En una nueva ronda de preguntas con Benyamin y Karol, Mati protagonizó una entrevista llena de emociones al confesar que, de poder regresar a alguien a Exatlón México, elegiría a Mau, además de señalar que aunque visualiza una final con varias rojas, considera a Samanta como la rival a vencer, mientras que también reveló que si enfrentara a una atleta azul, Valery sería la más peligrosa.