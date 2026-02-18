“Me duele dejar a mi equipo”: Dana habla tras ser eliminada HOY en Exatlón México por lesión

Dana rompió el silencio tras ser eliminada hoy 18 de febrero en Exatlón México debido a una lesión en la rodilla. La atleta confesó que revivió el miedo de su primera lesión, pero nunca perdió la fe. Agradeció el apoyo del público, destacó el crecimiento que vivió en la temporada y aseguró que ahora se enfocará en su recuperación para regresar más fuerte a las pistas.