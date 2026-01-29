Es oficial: Jerry Lizárraga es el primer atleta confirmado para la décima temporada de Exatlón México

La temporada 10 de Exatlón México ya tiene a su primer miembro oficial y es Jerry Lizárraga, ganador del Draft Varonil de la semana 18, quien aseguró su lugar tras una competencia intensa y emocional. El atleta confesó que estuvo lleno de nervios, sentimientos encontrados y momentos inolvidables junto a los equipos rojos y azules, pero que su mayor fortaleza fue mantenerse tranquilo y confiar en sí mismo.

