Es oficial: Jerry Lizárraga es el primer atleta confirmado para la décima temporada de Exatlón México
La historia de Exatlón México suma un nuevo capítulo. Jerry Lizárraga no solo ganó el Draft Varonil, también se convirtió en el primer atleta en asegurar su boleto directo a la décima temporada.
La temporada 10 de Exatlón México ya tiene a su primer miembro oficial y es Jerry Lizárraga, ganador del Draft Varonil de la semana 18, quien aseguró su lugar tras una competencia intensa y emocional. El atleta confesó que estuvo lleno de nervios, sentimientos encontrados y momentos inolvidables junto a los equipos rojos y azules, pero que su mayor fortaleza fue mantenerse tranquilo y confiar en sí mismo.