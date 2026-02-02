inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Draft Femenil | Rosique lanza advertencia y arranca el Draft Femenil rumbo a décima temporada

Rosique da el mensaje clave y cuatro atletas salen a buscar su lugar en Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

Con un mensaje contundente de Antonio Rosique, dio inicio el Draft Femenil de la semana 19, donde Fernanda Richaud, Natasha Septién, Angélica López y María Cázares se enfrentan en intensos duelos para asegurar su lugar en la décima temporada de Exatlón México, dejando claro que el primer paso es clave para no quedarse fuera.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos