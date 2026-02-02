Exatlón México | Draft Femenil | Rosique lanza advertencia y arranca el Draft Femenil rumbo a décima temporada
Rosique da el mensaje clave y cuatro atletas salen a buscar su lugar en Exatlón México.
Con un mensaje contundente de Antonio Rosique, dio inicio el Draft Femenil de la semana 19, donde Fernanda Richaud, Natasha Septién, Angélica López y María Cázares se enfrentan en intensos duelos para asegurar su lugar en la décima temporada de Exatlón México, dejando claro que el primer paso es clave para no quedarse fuera.