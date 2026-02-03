Exatlón México | Draft Femenil | Cuatro aspirantes, dos vidas y un sueño: Así inicia la contienda por un lugar en la décima temporada

El Draft Femenil comenzó en la semana 19 de Exatlón México, donde las aspirantes iniciaron la competencia con dos vidas en busca de un lugar en la décima temporada. Antonio Rosique reconoció que las cuatro atletas lo dejarán todo para ganarse su espacio. Además, advirtió que esta etapa es clave para probar los circuitos y conocer la exigencia real de la competencia.