Exatlón México | Draft Varonil | Rosique lanza advertencia a los novatos: solo uno tendrá su boleto para la próxima temporada

Durante la competencia, Antonio Rosique advirtió a los novatos que cuando la mente duda el cuerpo se tensa, pidiéndoles enfocarse en el presente en un momento decisivo donde cuatro atletas compiten por un solo boleto que asegura su lugar en la próxima temporada de Exatlón México, elevando la presión y convirtiendo cada circuito en una prueba no solo física, sino mental.