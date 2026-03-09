uno nuevo
Exatlón México 2024
Natali rompe el silencio tras su eliminación en Exatlón México: “No quería irme”

Tras su eliminación, Natali compartió un emotivo mensaje sobre su regreso, los desafíos en Exatlón México y lo difícil que fue despedirse nuevamente de su equipo.

Natali se convirtió en la eliminada de la semana en Exatlón México y compartió un emotivo mensaje tras su salida. La atleta aseguró que su regreso estuvo lleno de emociones y que dio lo mejor de sí en cada circuito. También reconoció que lo más difícil fue despedirse nuevamente de su equipo.

