Natali rompe el silencio tras su eliminación en Exatlón México: “No quería irme”
Tras su eliminación, Natali compartió un emotivo mensaje sobre su regreso, los desafíos en Exatlón México y lo difícil que fue despedirse nuevamente de su equipo.
Natali se convirtió en la eliminada de la semana en Exatlón México y compartió un emotivo mensaje tras su salida. La atleta aseguró que su regreso estuvo lleno de emociones y que dio lo mejor de sí en cada circuito. También reconoció que lo más difícil fue despedirse nuevamente de su equipo.