Emilio revela el ritual que podría cambiar la mentalidad en Exatlón México

Durante una conversación previa a la competencia, Emilio explicó que cuando jugaba futbol americano realizaban un “Haʻa.”, un ritual tradicional asociado a Hawái, que funcionaba como un himno de guerra para colocar a los jugadores en un estado de concentración total, también conocido como “zona”; según detalló, este tipo de dinámica permitía potenciar las cualidades físicas y mentales antes de los partidos, idea que Mono consideró útil para llegar más enfocados y con mayor intensidad a las pruebas de Exatlón México.