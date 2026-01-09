inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Emilio revela el ritual que podría cambiar la mentalidad en Exatlón México

Emilio compartió un ritual que utilizaba antes de jugar futbol americano y que, según explicó, podría ayudar a los atletas de Exatlón México a entrar en un estado de máxima concentración antes de competir.

Durante una conversación previa a la competencia, Emilio explicó que cuando jugaba futbol americano realizaban un “Haʻa.”, un ritual tradicional asociado a Hawái, que funcionaba como un himno de guerra para colocar a los jugadores en un estado de concentración total, también conocido como “zona”; según detalló, este tipo de dinámica permitía potenciar las cualidades físicas y mentales antes de los partidos, idea que Mono consideró útil para llegar más enfocados y con mayor intensidad a las pruebas de Exatlón México.

