Carín León presenta “Muda"; su nuevo álbum musical
El artista de música regional mexicana promete uina visión nueva del género que se verá en su próxima presentación en Las Vegas.
El reconocido cantante habla sobre su nuevo material musical, el proceso de este y la visión que pretende dar en su próxima presentación en Las Vegas. Por su parte, se sincera sobre el peso de ser una figura reconocida y cómo le gustaría que lo viera el público además menciona la participación que tendrá en un tema que forma parte de La Copa Mundial de la FIFA 2026.