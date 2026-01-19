inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El Otro Lado de Los Realities | “La vibra está pesada”: Diana y Chicken destapan tensiones del Equipo Rojo en Exatlón México

Diana y Chicken analizan sin filtros la llegada de Samanta a Exatlón México y la tensa vibra que, aseguran, se siente alrededor de Humberto dentro del Equipo Rojo.

Videos,
Exatlón México

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos