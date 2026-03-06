“La temporada más difícil”: Evelyn se sincera en Exatlón México y revela su gran objetivo
Evelyn se abre frente a la cámara y habla sin filtros sobre lo que ha significado esta temporada de Exatlón México.
Evelyn confesó que esta temporada de Exatlón México ha sido la más difícil que ha enfrentado. La atleta aseguró que ha vivido emociones intensas y momentos duros, aunque también grandes aprendizajes. Pese a todo, dejó claro que su meta sigue intacta: llegar a la final y luchar por el campeonato.