Exatlón México | “Es porrista” Estas son las fuertes declaraciones de Mono contra un Azul

Los fanáticos de Exatlón México saben que la intensidad no solo se vive dentro de los circuitos, sino también fuera de ellos, como lo demostró recientemente Mono Osuna, pues en medio de la presión constante y la rivalidad entre equipos, el atleta lanzó fuertes declaraciones, las cuales rápidamente encendieron la polémica, al referirse directamente a Koke, atleta del Equipo Azul, a quien calificó como “porrista”, desatando la rivalidad entre las escuadras.

El origen del conflicto entre Mono y Koke en Exatlón México

De acuerdo con las palabras de Mono, el pleito con Koke comenzó por causa de Doris y de un enfrentamiento previo dentro de la competencia, pues Mono relató que, tras ganarle a Leo, Doris le advirtió que le enviaría a Koke. Este reto fue aceptado por Mono sin dudar, reconociendo que Koke le ha ganado en algunas ocasiones, pero aseguró que competir bajo presión es donde realmente muestra su mejor versión.

“No es lo mismo jugar con presión”: Mono y su experiencia profesional

Dentro de las palabras dadas por Mono, un momento que causó sensación fue cuando Mono realizó la comparativa entre su trayectoria y la de su rival. Pues el atleta recordó que fue futbolista profesional durante muchos años, jugando en estadios con más de 40 mil, 60 mil y hasta más de 80 mil personas; además, dejó en claro que él ha disputado partidos internacionales, aspectos que lo han preparado para desempeñarse bajo presión.

La frase que encendió a los fans: “Koke es porrista”

No obstante, el comentario que desató la rivalidad fue cuando Mono aseguró que, hasta donde él sabe, “Koke es porrista”, dejando en claro que, desde su perspectiva, entre él y su rival del Equipo Azul, existe una diferencia importante hablando deportivamente. Enfatizando con “¿Ya me expliqué o no?”, frase que muchos interpretaron como un desafío directo.

Reacciones y debate en redes tras las palabras de Mono

Sin duda, las declaraciones de Mono no tardaron en generar reacciones divididas entre los fans de Exatlón México, pues mientras algunos reconocieron al atleta por hablar con franqueza y honestidad, algunos otros avivaron la rivalidad que existe entre los pilares de ambos equipos.