Así fue la emotiva despedida de Rosique a José Ochoa tras salir de Exatlón México

Sin lugar a duda, José Ochoa dejó uno de los momentos más emotivos de la novena temporada, no solo por lo inesperado del resultado, sino también por el sentimiento con el que sus compañeros y Rosique se despidieron del atleta.

El mensaje de Rosique: Respeto, humildad y reconocimiento

Durante su mensaje de despedida, Rosique destacó la humildad de José para aprender, su disposición diaria para salir en búsqueda de la victoria y, sobre todo, su compromiso constante dentro de una competencia del más alto nivel como lo es Exatlón México. Sin reparos, La Máxima Autoridad dejó claro que José estuvo a la altura en todo momento, no solo por su pasión y desempeño físico, sino también por su actitud dentro y fuera de los circuitos.

José Ochoa habla tras su salida de Exatlón México

Con los sentimientos al borde, José tomó la palabra para describir su paso por la novena temporada como una aventura única, tan difícil como increíble. José reconoció además que el llegar a una contienda de tan alto nivel como lo es Exatlón México no fue fácil, pero nunca se rindió y su salida solo es un resbalón, afirmando que, a pesar de tenerse que despedir, ahora está preparado para todo lo que venga por delante.

“Tuvo que ser un Azul”: El mensaje que encendió a los fans

Como declaratoria final, José dejó un momento que pasará a la historia, pues aseguró que tuvo que ser un atleta del Equipo Azul quien lo tuviera que sacar de la competencia, pues los “Rojos” nunca pudieron. Con estas palabras, José dejó en claro el orgullo con el que se despide, agradeciendo profundamente a la familia que encontró y sentenciando que será de ella de donde saldrá el próximo campeón.

Un adiós que deja huella en la novena temporada

Sin duda, la despedida de José no solo fue un adiós, fue el cierre de una historia marcada por el esfuerzo, el aprendizaje, el respeto y sobre todo una marca de los valores que definen lo que significa competir dentro de Exatlón México.