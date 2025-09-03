inklusion logo Sitio accesible
Exatlón CUP |Estados Unidos contra Rumania

¡No te pierdas lo que no salió en televisión! Disfruta del encuentro entre Rumania contra Estados Unidos

Redacción Azteca UNO
Exatlón México
Estados Unidos se enfrentó contra los atletas alemanes en una contienda que dejó un mal sabor de boca a los fans de Rumania, pues los atletas estadounidenses superaron durante toda la contienda al equipo de Rumania en su enfrentamiento por la victoria de Exatlón CUP. No te pierdas todo lo que no sale por TV en nuestras plataformas oficiales.

