Exatlón Draft El Ascenso| “Los campeones ganan cuando todo está en juego.” El Equipo Blanco se prepara para perder a uno más de sus miembros
Tres hombres del Equipo Blanco entran; solo dos regresarán. El enfrentamiento por la permanencia comienza.
Alex Sotelo, Luis Avilés y Donovan Padilla, son los tres atletas que deberán enfrentarse al riesgo máximo que representa Exatlón Draft El Ascenso. Luis tiene el privilegio de no competir en el Duelo de Eliminación, ¿lo usará?
