Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1: Rojos llegan a la Villa 360 festejando y los Azules tienen que aguantar la celebración de Humberto Noriega, ¿quién se enojó más?

La semana 17 de Exatlón México concluirá este domingo 25 de enero de 2026, y quienes están bastante motivados son los Rojos, quienes llegaron a la Villa 360 celebrando que ganaron el primer Juego por la Supervivencia, mientras que, los Azules tuvieron que soportar los festejos de Humberto Noriega.