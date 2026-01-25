Exatlón México | Mejores Momentos Parte 1: Rojos llegan a la Villa 360 festejando y los Azules tienen que aguantar la celebración de Humberto Noriega, ¿quién se enojó más?
Los Azules perdieron el Primer Juego por la Supervivencia, pero los Rojos se sienten confiados de poder mandar a un rival más en el Duelo de Eliminación
La semana 17 de Exatlón México concluirá este domingo 25 de enero de 2026, y quienes están bastante motivados son los Rojos, quienes llegaron a la Villa 360 celebrando que ganaron el primer Juego por la Supervivencia, mientras que, los Azules tuvieron que soportar los festejos de Humberto Noriega.