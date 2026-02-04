Exatlón México: Quién gana hoy 4 de febrero la vida adicional para la final del Draft Femenil

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso y una de sus competencias adicionales que se está llevando a cabo es el Draft Femenil, donde 4 atletas de alto rendimiento están peleando por un lugar para la décima edición del reality show. Es por ello que aquí te diremos quién gana el día de hoy miércoles 4 de febrero la Vida Adicional, la cual les servirá para el jueves 5 del mismo mes; para saber, no olvides sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o dar clic aquí .

¿Cuándo es la final del Draft Femenil de Exatlón México 2026?

Recuerda que, desde el pasado lunes 2 de febrero se está llevando a cabo el Draft Femenil donde 4 participantes están buscando un sitio para la décima temporada de Exatlón México ; la primera en llevarse la vida adicional fue Angélica, y el pasado 3 de febrero quien se hizo con este crédito extra fue Natasha.

¿Quiénes son las participantes que pelean por un lugar en el Draft Femenil?

María Cázares es una de las atletas que tiene todos los reflectores, ya que es hermana de Ernesto y Aristeo, quienes fueron los dos primeros campeones de la marca; esta chica se dedica al entrenamiento funcional y es originaria de Veracruz.

Natasha Septién es otra de las competidoras que quiere un puesto en el reality deportivo, esta atleta tiene 24 años de edad, nació en Jalisco; el deporte en el que es experta es el porrismo, al igual que Koke Guerrero.

Angélica López es jugadora de Futbol Bandera, nació en Chihuahua y es de las más jóvenes, puesto que sólo cuenta con apenas 19 años de edad, ella se llevó el pasado 2 de febrero la primera vida adicional para la final del jueves 5 de segundo mes del 2026.

Terminamos con Fernanda Richaud, esta deportista élite es una nadadora profesional y tiene 29 años; nació en Nuevo León y ya sabe lo que es competir en un Exatlón, puesto que, en el 2019 pudo defender los colores Rojos en la versión de Estados Unidos.

¿Qué pasó en Exatlón México el 3 de febrero 2026?

Lo que pasó en Exatlón México el pasado miércoles 3 de febrero de 2026 fue que, Natasha Septién se hizo con la Vida Adicional para la final del Draft Femenil, y los Azules pudieron ganar el Duelode los Enigmas con un marcador de 8-3.