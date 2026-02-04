Exatlón México: ¿Cuál es el estado de salud de Pamela Verdirame y la hija de Heliud Pulido tras sufrir peligrosa enfermedad?

Pamela Verdirame es una de las leyendas de Exatlón México , sin embargo, la exfutbolista de la Liga MX Femenil publicó una historia a través de su cuenta oficial de Instagram donde reveló que tanto ella como su bebé Rafaela habrían sufrido una grave enfermedad; aquí te diremos cuál es el estado de salud de la hija de Heliud Pulido y de esta referente de los Rojos.

¿Cuál es el estado de salud de Pamela Verdirame, leyenda de Exatlón México?

A través de su cuenta oficial de Instagram fue como Pamela Verdirame dijo que en días pasados no había estado muy activa en sus redes sociales puesto que, tanto ella como la hija de Heliud Pulido habían sufrido de tos, vómito, dolor de cuerpo y fiebre; sin embargo, dejó en claro que, la pequeña Rafaela no tuvo estos síntomas tan agresivos.

“Me desaparecí estos días porque Rafaela y yo nos enfermamos. Nunca me había sentido tan mal. Tos, vómito, dolor de cuerpo y fiebre; gracias a Dios Rafaela le fue mucho mejor que a mí, ya que sólo tuvo mucha tos y le dio febrícula una vez. Ya estamos muchos mejor, es increíble que las mamás encontremos la manera y fuerza a pesar de sentirnos muy mal. Cuidar y proteger a nuestros chiquitos, día y noche sin descanso”, escribió Verdirame.

¿Qué ha dicho Heliud Pulido sobre la enfermedad de su hija Rafaela?

Hasta el momento, Heliud Pulido no ha publicado nada en sus cuentas oficiales de las redes sociales sobre esta noticia. Recordemos que, algunos seguidores de estas dos leyendas Rojas de Exatlón México se dieron cuenta que ya no estaban juntos; de hecho, el veracruzano sube fotos y videos con su hija Rafaela, pero sin Pamela Verdirame. Hasta el momento ninguno de los dos ha confirmado una ruptura.

