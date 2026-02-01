Exatlón México | Tercera Batalla por la Supervivencia | Azules quieren barrer con la serie y los Rojos desean mandar por lo menos a una rival al Duelo de Eliminación
Los Azules encaran la tercer Batalla por la Supervivencia en la semana 18 de Exatlón México ante un equipo Rojo que no quiere mandar a 3 de sus participantes al Duelo de Eliminación
Descubre quién ganará la tercera Batalla por la Supervivencia en el programa de Exatlón México de este domingo 1 de febrero de 2026. Rojos tienen que ganarlo para que no se vayan 3 de sus elementos al Duelo de Eliminación; los Azules por su parte, tienen que asegurar la serie y evitar la Pugna Máxima.