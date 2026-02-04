Exatlón México: ¿Quién gana el día de hoy miércoles 4 de febrero la Recompensa Colosal?

La semana 19 de la novena temporada de Exatlón México sigue su curso, pero el inicio de este ciclo ha sido todo a favor de los Azules, puesto que pudieron ganar la primera defensa por la Villa 360 y el Juego de los Enigmas; pero el día de hoy miércoles 4 de febrero de 2026 se llevará a cabo la competencia por la Recompensa Colosal, y aquí te diremos quién gana este premio; sin embargo, para saber qué grupo se hace con este incentivo, es necesario sintonizar la señal de Azteca Uno en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro del país o bien, da clic aquí .

Te puede interesar: Exatlón México: ¿Cuál es el estado de salud de Pamela Verdirame y la hija de Heliud Pulido tras sufrir peligrosa enfermedad?

La estrategia de Mario Mono Osuna para hacer perder a los Azules

Mario Mono Osuna ha perdido 2 días seguidos las competencias de la semana 19 de la novena temporada de Exatlón México . Sin embargo, este nuevo ciclo ha sido malo para los Rojos, ya que perdieron la Villa 360 el pasado lunes 2 de febrero 8-4 y el Juego de los Enigmas 8-3; fue por ello que, el exfutbolista habría querido implementar esta estrategia para tratar de desconcentrar a los Azules.

Antes de llevarse a cabo el Juego de los Enigmas, se vio una escena en donde los celestes están en su banca, pero cuando pasa el exjugador de la Liga MX, le dice algo a Alexis Vargas, palabras que escuchó Koke Guerrero y no dudó en responderle a su rival. Sin embargo, tanto el Hechicero del Aire como el Ninja aseguraron que el Mono ha estado más agresivo.

¿Cuál es el estado de salud de Humberto Noriega?

Durante el Juego de los Enigmas, quien sufrió una nueva caída fue Humberto Noriega, sin embargo, sólo fue el susto y Prime Time sigue muy en la competencia y de hecho sigue siendo uno de los candidatos para ganar la novena temporada de Exatlón México.

Ernesto Cázares recuerda con amor la niñez a lado de su hermana

Golden Boy recordó cómo jugaba con sus hermanos, y pudo revelar que cuando eran pequeños, María Cázares le dio sus ahorros para que se le festejara su cumpleaños, y añadió que, ella tiene su propia personalidad por lo que quiere que forme su camino en las playas de Exatlón México.