Exatlón México | Segundo Juego por la Supervivencia: Azules no deben perder esta competencia y los Rojos quieren asegurar a otro rival en el Duelo de Eliminación
Rojos y Azules compiten en el Segundo Juego de Supervivencia de la semana 17 de la novena temporada de Exatlón México ¿quiénes están en peligro?
Este domingo 25 de enero de 2026 se llevó a cabo el segundo Juego por la Supervivencia donde los Rojos quieren mandar a otro rival al Duelo de Eliminación en Exatlón México. Sin embargo, los celestes quieren evitar que José Ochoa y Alejandro Aguilar asistan a la Pugna Máxima, puesto que, Ernesto Cázares ya está instalado.