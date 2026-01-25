Exatlón México | Segundo Juego por la Supervivencia: Azules no deben perder esta competencia y los Rojos quieren asegurar a otro rival en el Duelo de Eliminación

Este domingo 25 de enero de 2026 se llevó a cabo el segundo Juego por la Supervivencia donde los Rojos quieren mandar a otro rival al Duelo de Eliminación en Exatlón México. Sin embargo, los celestes quieren evitar que José Ochoa y Alejandro Aguilar asistan a la Pugna Máxima, puesto que, Ernesto Cázares ya está instalado.