Exatlón México | Tercer Juego por la Supervivencia | Los Rojos quieren mandar por lo menos a un Azul al Duelo de Eliminación
Los Rojos saben que, si ganan el Tercer Juego por la Supervivencia de este domingo 18 de enero de 2026, pueden meter a un atleta Azul que ha estado eliminando a sus piezas más importantes
El Tercer Juego por la Supervivencia de Exatlón México se llevó a cabo este domingo 18 de enero de 2026; tanto Rojos como Azules dieron todo, pero sólo un equipo se llevó esta competencia y así irán al Duelo de Eliminación; ¿quiénes son los participantes que competirán por su permanencia?