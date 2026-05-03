Exatlón México | Programa Completo |¡Domingo de eliminación! Supervivencia, presión y un adiós sacuden Exatlón México

El programa de hoy 3 de mayo en Exatlón México estuvo marcado por la intensidad de las Batallas por la Supervivencia, donde cada circuito definió el destino de los atletas rumbo a la Gran Semana Final. La presión se hizo evidente con duelos cardiacos que colocaron a hombres tanto del Equipo Rojo como Azul en riesgo de eliminación. Momentos clave como el impacto de Leo al mandar a un Rojo al Duelo de Eliminación y la tensión vivida por Benjamín en su séptimo duelo reflejaron lo exigente de la competencia.